Улететь из Кургана в Санкт-Петербург предлагают за 2500 рублей

На сайте поиска авиабилетов появилось выгодное предложение для путешественников из Кургана: билет в Санкт-Петербург можно приобрести всего за 2 577 рублей. Об этом сообщает telegram-канал «Курганистан». В другие дни цены значительно выше и варьируются от 7265 до 19590 рублей.
«На сайте с подбором авиабилетов появилось „горячее предложение“. Билет до Питера на 4 апреля обойдется в 2 577 рублей. В остальные дни цена варьируется от 7 265 рублей до 19 590 рублей», — пишет telegram-канал «Курганистан».
Также из Кургана 4 апреля можно улететь в Москву, но цена в несколько раз выше: около 10 000 рублей прямым рейсом. Самолеты из курганского аэропорта летают и в Сочи, но на 4 апреля вылета нет. Рейсы до Сочи выполняются по вторникам и субботам.
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