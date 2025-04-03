Глава Юргамышского муниципального округа (Курганская область) Анатолий Чесноков рассказал, кто понесет ответственность за недобросовестную работу по ремонту дорог и учреждений в округе. На основании обнаруженных проблем были приняты меры, включая кадровые изменения и дисциплинарные взыскания. Проблемы всплыли в ходе визита в округ губернатора Вадима Шумкова. Об этом глава округа сообщил в своем telegram-канале.
«С коллегами по администрации проанализировали причины, приняли ряд кадровых решений», — говорит Чесноков. В ходе проверки были выявлены серьезные недоработки в управлении социальными объектами и инфраструктурой. От занимаемых должностей были освобождены: заместитель руководителя отдела по строительству ЖКХ и транспорту администрации округа, завхоз Кислянской СОШ. Дисциплинарные взыскания получили: директор местной школы, руководители различных отделов, в том числе северного, южного, центрального территориальных округов.
Кроме того, в селе Кислянское руководитель филиала ДК трудоустроила своего супруга, не имеющего необходимое образование. «Сейчас, по данным товарищам проводятся служебные проверки, по итогам которых, в соответствии с действующим законодательством, будут сделаны выводы и приняты меры», — сообщает глава округа.
Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков раскритиковал чиновников Юргамышского округа. В самом Юргамыше есть серьезные проблемы с ремонтом дорог. Объекты, отремонтированные в 2021-2022 годах, уже покрыты заплатами.
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