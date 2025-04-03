Власти Сургута объяснили, когда закончится отопительный сезон

В Сургуте отключат отопление при потеплении до +8
© Служба новостей «URA.RU»
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Коммунальщики Сургута ждут тепла, чтобы отключить батареи
Коммунальщики Сургута ждут тепла, чтобы отключить батареи Фото:

В Сургуте отопление в домах отключат, когда потеплеет до +8 градусов и такая температура продержится пять суток. Об этом URA.RU рассказали коммунальщики.

«Отопление в Сургуте отключат, когда среднесуточная температура воздуха поднимется до +8 градусов и продержится течение пяти суток», — сообщили агентству в департаменте городского хозяйства мэрии. Коммунальщики ждут прогнозов Гидрометцентра, в прошлом году отопительный сезон в Сургуте завершили в начале июня.

При желании, собственники квартир, совет дома могут договориться со своей управляющей компанией, ТСЖ и попросить поставщиков убавить температуру батарей, чтобы сэкономить на оплате отопления. Как показывает практика, чаще всего в ХМАО отключения начинаются с середины мая и происходит это поэтапно.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске завершение отопительного сезона намечено на вторую половину мая. Такие прогнозы сделаны исходя из многолетних наблюдений коммунальных служб.

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В Сургуте отопление в домах отключат, когда потеплеет до +8 градусов и такая температура продержится пять суток. Об этом URA.RU рассказали коммунальщики. «Отопление в Сургуте отключат, когда среднесуточная температура воздуха поднимется до +8 градусов и продержится течение пяти суток», — сообщили агентству в департаменте городского хозяйства мэрии. Коммунальщики ждут прогнозов Гидрометцентра, в прошлом году отопительный сезон в Сургуте завершили в начале июня. При желании, собственники квартир, совет дома могут договориться со своей управляющей компанией, ТСЖ и попросить поставщиков убавить температуру батарей, чтобы сэкономить на оплате отопления. Как показывает практика, чаще всего в ХМАО отключения начинаются с середины мая и происходит это поэтапно. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске завершение отопительного сезона намечено на вторую половину мая. Такие прогнозы сделаны исходя из многолетних наблюдений коммунальных служб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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