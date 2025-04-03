В ХМАО экс-авиадиспетчер получил срок за то, что не ходил на работу

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Суд приговорил югорчанина к пяти годам лишения свободы
Суд приговорил югорчанина к пяти годам лишения свободы Фото:

В Белоярском экс-начальник отдела предприятия по организации движения не ходил на работу, но заставлял подчиненных указывать в табеле учета рабочего времени неверные сведения о своем присутствии на рабочем месте. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, сообщает пресс-служба генпрокуратуры Российской Федерации.

«Начальник Белоярского отделения Югорского филиала „Аэронавигации Севера Сибири“ ФГУП „Госкорпорация по ОрВД“ систематически отсутствовал на рабочем месте и не выполняя свои должностные обязанности. При этом он давал подчиненным указания делать отметки в табеле учета рабочего времени о его нахождении на работе в указанные дни с целью получения заработной платы», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства РФ.

Организации был причинен ущерб в 1,6 миллионов рублей. Суд признал экс-диспетчера виновным в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил к пяти годам лишения свободы.

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В Белоярском экс-начальник отдела предприятия по организации движения не ходил на работу, но заставлял подчиненных указывать в табеле учета рабочего времени неверные сведения о своем присутствии на рабочем месте. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, сообщает пресс-служба генпрокуратуры Российской Федерации. «Начальник Белоярского отделения Югорского филиала „Аэронавигации Севера Сибири“ ФГУП „Госкорпорация по ОрВД“ систематически отсутствовал на рабочем месте и не выполняя свои должностные обязанности. При этом он давал подчиненным указания делать отметки в табеле учета рабочего времени о его нахождении на работе в указанные дни с целью получения заработной платы», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства РФ. Организации был причинен ущерб в 1,6 миллионов рублей. Суд признал экс-диспетчера виновным в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил к пяти годам лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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