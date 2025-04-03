В ХМАО экс-авиадиспетчер получил срок за то, что не ходил на работу

В Белоярском экс-начальник отдела предприятия по организации движения не ходил на работу, но заставлял подчиненных указывать в табеле учета рабочего времени неверные сведения о своем присутствии на рабочем месте. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, сообщает пресс-служба генпрокуратуры Российской Федерации.
«Начальник Белоярского отделения Югорского филиала „Аэронавигации Севера Сибири“ ФГУП „Госкорпорация по ОрВД“ систематически отсутствовал на рабочем месте и не выполняя свои должностные обязанности. При этом он давал подчиненным указания делать отметки в табеле учета рабочего времени о его нахождении на работе в указанные дни с целью получения заработной платы», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства РФ.
Организации был причинен ущерб в 1,6 миллионов рублей. Суд признал экс-диспетчера виновным в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил к пяти годам лишения свободы.
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