В Челябинске на стадионе Елесиной приземлился военный вертолет. Видео

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Вертолет высадил пассажиров и улетел
Вертолет высадил пассажиров и улетел Фото:

В центре Челябинске на стадионе имени Елесиной приземлился военный вертолет. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«Вертолет приземлился прямо на поле. Через некоторое время он поднялся в небо и улетел», — говорят читатели.

Вертолет был военным, сообщают читатели. В камуфляжной раскраске и с красной звездой на борту. 

Приземление вертолета зафиксировала камера Интерсвязи. Официальных комментариев, с чем связано это событие, нет.

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В центре Челябинске на стадионе имени Елесиной приземлился военный вертолет. Об этом URA.RU сообщили читатели. «Вертолет приземлился прямо на поле. Через некоторое время он поднялся в небо и улетел», — говорят читатели. Вертолет был военным, сообщают читатели. В камуфляжной раскраске и с красной звездой на борту.  Приземление вертолета зафиксировала камера Интерсвязи. Официальных комментариев, с чем связано это событие, нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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