Вертолет высадил пассажиров и улетел
В центре Челябинске на стадионе имени Елесиной приземлился военный вертолет. Об этом URA.RU сообщили читатели.
«Вертолет приземлился прямо на поле. Через некоторое время он поднялся в небо и улетел», — говорят читатели.
Вертолет был военным, сообщают читатели. В камуфляжной раскраске и с красной звездой на борту.
Приземление вертолета зафиксировала камера Интерсвязи. Официальных комментариев, с чем связано это событие, нет.
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