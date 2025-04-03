В курганской больнице появилось оборудование для реабилитации после инсульта. Фото

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Больница в Кургане получила новое оборудование для лечения травм и нарушений движения
Больница в Кургане получила новое оборудование для лечения травм и нарушений движения Фото:

В Курганской областной больнице №2 установили современное оборудование для восстановления пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщили в telegram-канале «Департамент здравоохранения Курганской области».

«Кинезитерапевтическая установка „Экзарта“ помогает восстанавливать движения даже в самых сложных случаях — после инсульта, травм позвоночника и операций. Специалисты работают с пациентами в подвесных системах, используя тестовые и диагностические упражнения», — рассказала и.о. главврача Екатерина Хиева.

Оборудование закуплено в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Установка позволяет проводить как активную, так и пассивную реабилитацию, в том числе для маломобильных пациентов.

Ранее в данную больницу уже был закуплен аппарат для лечения позвоночника. Также в этом 2024 году в больнице были введены в эксплуатацию аппараты для коррекции психосоматического состояния, роботизированной механотерапии, магнитной стимуляции и лазерной физиотерапии.

Новое оборудование в Курганской областной больнице №2 уже введено в эксплуатацию
Новое оборудование в Курганской областной больнице №2 уже введено в эксплуатацию
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В Курганской областной больнице №2 установили современное оборудование для восстановления пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщили в telegram-канале «Департамент здравоохранения Курганской области». «Кинезитерапевтическая установка „Экзарта“ помогает восстанавливать движения даже в самых сложных случаях — после инсульта, травм позвоночника и операций. Специалисты работают с пациентами в подвесных системах, используя тестовые и диагностические упражнения», — рассказала и.о. главврача Екатерина Хиева. Оборудование закуплено в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Установка позволяет проводить как активную, так и пассивную реабилитацию, в том числе для маломобильных пациентов. Ранее в данную больницу уже был закуплен аппарат для лечения позвоночника. Также в этом 2024 году в больнице были введены в эксплуатацию аппараты для коррекции психосоматического состояния, роботизированной механотерапии, магнитной стимуляции и лазерной физиотерапии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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