В Курганской областной больнице №2 установили современное оборудование для восстановления пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщили в telegram-канале «Департамент здравоохранения Курганской области».
«Кинезитерапевтическая установка „Экзарта“ помогает восстанавливать движения даже в самых сложных случаях — после инсульта, травм позвоночника и операций. Специалисты работают с пациентами в подвесных системах, используя тестовые и диагностические упражнения», — рассказала и.о. главврача Екатерина Хиева.
Оборудование закуплено в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Установка позволяет проводить как активную, так и пассивную реабилитацию, в том числе для маломобильных пациентов.
Ранее в данную больницу уже был закуплен аппарат для лечения позвоночника. Также в этом 2024 году в больнице были введены в эксплуатацию аппараты для коррекции психосоматического состояния, роботизированной механотерапии, магнитной стимуляции и лазерной физиотерапии.
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