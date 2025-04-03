В Белом доме объяснили, почему не ввели пошлины против России

Президент США Дональд Трамп решил не вводить торговые пошлины на товары из России, в связи с тем, что она уже подвергается американским санкциям. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Объем торговли между США и Россией резко упал с примерно 35 миллиардов долларов в 2021 году до 3,5 миллиардов долларов в прошлом году из-за санкций, введенных в связи с конфликтом на Украине. <...> Россия все еще может столкнуться с дополнительными жесткими санкциями», — заявила Ливитт изданию Axios, комментируя решение Трампа не вводить новые пошлины против Москвы.
Помимо РФ, новые торговые ограничения не затронули Канаду и Мексику. Связано это с тем, что против этих стран и так уже действуют отдельные пошлины в размере 25%, уточнила пресс-секретарь Белого дома.
Этой ночью Трамп объявил об установлении базовой пошлины в 10% на импорт из других стран, а отдельно пошлины в 20% были введены на товары, импортируемые из стран ЕС.. Отдельно пошлины в 20% введены на товары, импортируемых из стран ЕС. Причем Россию не затронули новые торговые ограничения, так как против нее и так действуют ограничительные меры. До этого глава американского Минфина Скотт Бессент уточнил также, что Вашингтон практически не торгует с Москвой, это стало еще одной причиной, почему Россию не затронули новые ограничения.
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