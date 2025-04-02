02 апреля 2025

США объяснили, почему не обложили РФ пошлинами, как Казахстан и Украину

Бессент: России и РБ нет в списках США по пошлинам из-за отсутствия торговли
© Служба новостей «URA.RU»
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Бессент объяснил решение США не включать Россию в списки по пошлинам
Бессент объяснил решение США не включать Россию в списки по пошлинам Фото:

Россия и Белоруссия не попали в список США по импортным пошлинам из-за отсутствия торговли с ними. Об этом сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент.

«У нас с ними нет торговли», — сказал Бессент. Его слова прозвучали в эфире Bloomberg Television. Он также попросил страны, против которых Вашингтон ввел пошлины не поднимать тарифы и не провоцировать тем самым эскалацию.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин против многих стран. По его словам, это стало ответом на потребительское отношение к Америке, сформировавшееся у других государств. В список попали Казахстан и Украина, а Россия и Белоруссия — нет.

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Россия и Белоруссия не попали в список США по импортным пошлинам из-за отсутствия торговли с ними. Об этом сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент. «У нас с ними нет торговли», — сказал Бессент. Его слова прозвучали в эфире Bloomberg Television. Он также попросил страны, против которых Вашингтон ввел пошлины не поднимать тарифы и не провоцировать тем самым эскалацию. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин против многих стран. По его словам, это стало ответом на потребительское отношение к Америке, сформировавшееся у других государств. В список попали Казахстан и Украина, а Россия и Белоруссия — нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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