США объяснили, почему не обложили РФ пошлинами, как Казахстан и Украину

Россия и Белоруссия не попали в список США по импортным пошлинам из-за отсутствия торговли с ними. Об этом сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент.
«У нас с ними нет торговли», — сказал Бессент. Его слова прозвучали в эфире Bloomberg Television. Он также попросил страны, против которых Вашингтон ввел пошлины не поднимать тарифы и не провоцировать тем самым эскалацию.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин против многих стран. По его словам, это стало ответом на потребительское отношение к Америке, сформировавшееся у других государств. В список попали Казахстан и Украина, а Россия и Белоруссия — нет.
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