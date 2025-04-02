Трамп ввел пошлины против Казахстана и Украины, но не России

США вводят взаимные пошлины на товары из ряда стран, в том числе Казахстана и Украины. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп и показал таблицу, в которой отражены конкретные значения для каждой страны.
Как следует из таблицы, пошлина против Казахстана составит 27%, против Украины — 10%. Россия в списке, представленном Трампом, отсутствует. Трансляцию мероприятия вел Белый дом на официальном сайте.
При этом таможенный тариф для всех стран составит минимально 10%. Пошлины на товары из Китая представлены в виде 34%, а против Тайваня — 32%.
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