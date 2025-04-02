02 апреля 2025

Трамп ввел пошлины против Казахстана и Украины, но не России

США не включили Россию в список стран, на товары которых наложат пошлины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
России в списке Трампа с пошлинами не оказалось
России в списке Трампа с пошлинами не оказалось Фото:

США вводят взаимные пошлины на товары из ряда стран, в том числе Казахстана и Украины. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп и показал таблицу, в которой отражены конкретные значения для каждой страны.

Как следует из таблицы, пошлина против Казахстана составит 27%, против Украины — 10%. Россия в списке, представленном Трампом, отсутствует. Трансляцию мероприятия вел Белый дом на официальном сайте.

При этом таможенный тариф для всех стран составит минимально 10%. Пошлины на товары из Китая представлены в виде 34%, а против Тайваня — 32%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США вводят взаимные пошлины на товары из ряда стран, в том числе Казахстана и Украины. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп и показал таблицу, в которой отражены конкретные значения для каждой страны. Как следует из таблицы, пошлина против Казахстана составит 27%, против Украины — 10%. Россия в списке, представленном Трампом, отсутствует. Трансляцию мероприятия вел Белый дом на официальном сайте. При этом таможенный тариф для всех стран составит минимально 10%. Пошлины на товары из Китая представлены в виде 34%, а против Тайваня — 32%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...