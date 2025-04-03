Российским губернаторам изменят условия работы

До конца года всем российским губернаторам изменят условия работы
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Губернаторам выдадут дашборды для подключения к правительственной информации
Губернаторам выдадут дашборды для подключения к правительственной информации Фото:

Все российские губернаторы перейдут на управление регионами через цифровые панели, так называемые персональные «дашборды». О том, что тестирование этих устройств успешно завершилось в 28 регионах на заседании комиссии Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика» заявил зампредседателя правительства — руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.

«Внедрение системы позволяет существенно повысить скорость и качество управленческих решений. Так на „дашборде губернатора“ представлены актуальные данные по ключевым направлениям работы региона и его взаимодействию с федеральным центром. Они едины как для губернаторов, так и для федеральных органов власти. Наша общая задача — это повышение качества жизни граждан. Единый подход к анализу информации, общие метрики на территории всей страны позволяют выстроить эффективное взаимодействие на всех уровнях, минимизировать ошибки из-за недостоверности или неточности данных», — отметил Дмитрий Григоренко.

Как уточнили в пресс-службе Дмитрия Григоренко, панель поможет главам регионов повысить качество управления. На дашборде отображаются показатели и сводки из различных информсистем. Там можно отслеживать статус федеральных поручений и обращений в правительство, управлять рисками возврата в федеральный бюджет неосвоенных средств, мониторить рейтинги губернаторов, контролировать строительство школ, больниц и садиков, получать обратную связь от жителей.

«Дашборд губернатора» станет частью цифровой системы госуправления, которая уже работает на федеральном уровне. Во время тестирования устранили расхождения между региональными и федеральными источниками данных.

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Все российские губернаторы перейдут на управление регионами через цифровые панели, так называемые персональные «дашборды». О том, что тестирование этих устройств успешно завершилось в 28 регионах на заседании комиссии Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика» заявил зампредседателя правительства — руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко. «Внедрение системы позволяет существенно повысить скорость и качество управленческих решений. Так на „дашборде губернатора“ представлены актуальные данные по ключевым направлениям работы региона и его взаимодействию с федеральным центром. Они едины как для губернаторов, так и для федеральных органов власти. Наша общая задача — это повышение качества жизни граждан. Единый подход к анализу информации, общие метрики на территории всей страны позволяют выстроить эффективное взаимодействие на всех уровнях, минимизировать ошибки из-за недостоверности или неточности данных», — отметил Дмитрий Григоренко. Как уточнили в пресс-службе Дмитрия Григоренко, панель поможет главам регионов повысить качество управления. На дашборде отображаются показатели и сводки из различных информсистем. Там можно отслеживать статус федеральных поручений и обращений в правительство, управлять рисками возврата в федеральный бюджет неосвоенных средств, мониторить рейтинги губернаторов, контролировать строительство школ, больниц и садиков, получать обратную связь от жителей. «Дашборд губернатора» станет частью цифровой системы госуправления, которая уже работает на федеральном уровне. Во время тестирования устранили расхождения между региональными и федеральными источниками данных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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