Выросло число жертв землетрясения в Мьянме

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Землетрясения в Азии произошли 28 марта
Землетрясения в Азии произошли 28 марта Фото:
новость из сюжета
Сильное землетрясение в Таиланде и Мьянме

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 3145 человек. Об этом сообщили на Центральном телевидении Китая.

«Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 3145», — сообщили в СМИ, Еще свыше 4,5 тысяч человек пострадали, 221 числится пропавшим. В Юго-Восточной Азии 28 марта произошло мощное землетрясение, затронувшее главным образом Таиланд и Мьянму. Толчки ощущали также в Бангладеше, Индии, Лаосе и Китае.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 3145 человек. Об этом сообщили на Центральном телевидении Китая. «Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 3145», — сообщили в СМИ, Еще свыше 4,5 тысяч человек пострадали, 221 числится пропавшим. В Юго-Восточной Азии 28 марта произошло мощное землетрясение, затронувшее главным образом Таиланд и Мьянму. Толчки ощущали также в Бангладеше, Индии, Лаосе и Китае.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...