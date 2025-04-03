Выросло число жертв землетрясения в Мьянме

Землетрясения в Азии произошли 28 марта
новость из сюжетаСильное землетрясение в Таиланде и Мьянме
Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 3145 человек. Об этом сообщили на Центральном телевидении Китая.
«Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 3145», — сообщили в СМИ, Еще свыше 4,5 тысяч человек пострадали, 221 числится пропавшим. В Юго-Восточной Азии 28 марта произошло мощное землетрясение, затронувшее главным образом Таиланд и Мьянму. Толчки ощущали также в Бангладеше, Индии, Лаосе и Китае.
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