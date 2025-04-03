Губернатор Шумков поручил организовать производство дронов для СВО в Кургане

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Губернатор Вадим Шумков поручил начать сборку дронов в Кургане
Губернатор Вадим Шумков поручил начать сборку дронов в Кургане Фото:

Глава Курганской области Вадим Шумков поручил в срочном порядке организовать сборку и поставку партии беспилотников (БПЛА) для нужд Вооруженных сил РФ. Речь идет о минимум 100 аппаратах, которые планируют собрать в кратчайшие сроки. Об этом губернатор сообщил в своем telegram-канале.

«Почему-то ни одно образовательное учреждение, имеющее техническую направленность, так и не удосужилось запустить простейшую отверточную сборку из приобретаемых блоков и деталей, чтобы поддержать наших героев, а также заработать на решение своих собственных проблем и дать честно заработать учащимся. Дал срочное поручение организовать сборку минимум 100 БПЛА с поставкой в ВС РФ в кратчайшие сроки. Проверим», — написал он в канале «силаVправде (V. Шумков)».

Также губернатор обратил внимание на слабое участие Курганской сельхозакадемии в муниципальных торгах по озеленению и благоустройству. Он призвал вузы активнее участвовать в реальных проектах, а не ограничиваться «яркой словесной трескотней».

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Глава Курганской области Вадим Шумков поручил в срочном порядке организовать сборку и поставку партии беспилотников (БПЛА) для нужд Вооруженных сил РФ. Речь идет о минимум 100 аппаратах, которые планируют собрать в кратчайшие сроки. Об этом губернатор сообщил в своем telegram-канале. «Почему-то ни одно образовательное учреждение, имеющее техническую направленность, так и не удосужилось запустить простейшую отверточную сборку из приобретаемых блоков и деталей, чтобы поддержать наших героев, а также заработать на решение своих собственных проблем и дать честно заработать учащимся. Дал срочное поручение организовать сборку минимум 100 БПЛА с поставкой в ВС РФ в кратчайшие сроки. Проверим», — написал он в канале «силаVправде (V. Шумков)». Также губернатор обратил внимание на слабое участие Курганской сельхозакадемии в муниципальных торгах по озеленению и благоустройству. Он призвал вузы активнее участвовать в реальных проектах, а не ограничиваться «яркой словесной трескотней».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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