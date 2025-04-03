Курганцу грозит шесть лет лишения свободы за кражу строительных инструментов

В Кургане задержан 36-летний мужчина, похитивший строительные инструменты на 300 тысяч рублей и сдавший их в комиссионные магазины. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает полиция Курганской области.
«В Кургане сотрудники уголовного розыска задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в краже строительных инструментов на сумму более 300 тысяч рублей», — говорится в telegram-канале «Полиция Курганской области». Отмечается, что подозреваемый, работавший с одной из строительных организаций и имевший доступ к ее имуществу, похитил инструменты и сдал их в комиссионные магазины. Обнаружив пропажу, представитель организации обратился в полицию.
Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража, совершенная в крупном размере»), санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области подозреваемый в краже пяти бутылок алкоголя из частного дома может получить до шести лет тюрьмы. По данным УМВД, злоумышленник, 37-летний родственник потерпевшего, проник в дом, воспользовавшись отсутствием хозяев, и украл три бутылки водки и две бутылки вина. Подозреваемый был задержан, алкоголь изъят. Возбуждено уголовное дело.
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