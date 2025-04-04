Минобороны РФ: в Курской области сбили 17 беспилотников ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПВО активно отражали атаку
ПВО активно отражали атаку Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Системы противовоздушной обороны сбили 17 украинских беспилотников над Курской областью, сообщает Минобороны России. Инцидент произошел вечером.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Курской области», — говорится в сообщении ведомства. Там уточнили, что это произошло в период с 21.00 до 21.55 (мск).

Тем временем ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Граждан призвали спуститься в подвалы и оставаться там до получения сигнала отмены.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Системы противовоздушной обороны сбили 17 украинских беспилотников над Курской областью, сообщает Минобороны России. Инцидент произошел вечером. «Дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Курской области», — говорится в сообщении ведомства. Там уточнили, что это произошло в период с 21.00 до 21.55 (мск). Тем временем ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Граждан призвали спуститься в подвалы и оставаться там до получения сигнала отмены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...