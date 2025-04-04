Минобороны РФ: в Курской области сбили 17 беспилотников ВСУ

Системы противовоздушной обороны сбили 17 украинских беспилотников над Курской областью, сообщает Минобороны России. Инцидент произошел вечером.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Курской области», — говорится в сообщении ведомства. Там уточнили, что это произошло в период с 21.00 до 21.55 (мск).
Тем временем ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Граждан призвали спуститься в подвалы и оставаться там до получения сигнала отмены.
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