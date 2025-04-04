ПВО сбили летящий на Москву украинский БПЛА

Системы ПВО Минобороны России уничтожили беспилотник ВСУ, направленный на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу трех московских аэропортов. Речь идет о Внуково, Домодедово и Жуковский.
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