Росавиация: в трех московских аэропортах введены ограничения

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Внуково временно не принимает самолеты
Внуково временно не принимает самолеты Фото:

Временные ограничения введены на работу аэропортов трех московских аэропортов. План «Ковер» начал действовать во Внуково, Домодедово и Жуковском. Об этом заявили в Росавиации.

«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — сказано в сообщении.

Ранее план «Ковер» вводился в аэропортах Саратова, Калуги и Волгограда для обеспечения безопасности полетов. Эти меры предпринимаются в ответ на необходимость гарантировать безопасность гражданских воздушных судов.

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Временные ограничения введены на работу аэропортов трех московских аэропортов. План «Ковер» начал действовать во Внуково, Домодедово и Жуковском. Об этом заявили в Росавиации. «Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — сказано в сообщении. Ранее план «Ковер» вводился в аэропортах Саратова, Калуги и Волгограда для обеспечения безопасности полетов. Эти меры предпринимаются в ответ на необходимость гарантировать безопасность гражданских воздушных судов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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