Росавиация: в трех московских аэропортах введены ограничения

Временные ограничения введены на работу аэропортов трех московских аэропортов. План «Ковер» начал действовать во Внуково, Домодедово и Жуковском. Об этом заявили в Росавиации.
«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — сказано в сообщении.
Ранее план «Ковер» вводился в аэропортах Саратова, Калуги и Волгограда для обеспечения безопасности полетов. Эти меры предпринимаются в ответ на необходимость гарантировать безопасность гражданских воздушных судов.
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