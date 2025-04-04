Посол Братчиков: Фицо готовится встретиться с Путиным

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо запланирована на мероприятия, посвященные Дню Победы в Москве. Об этом сообщил посол России в Словакии Игорь Братчиков.
«Он уже заявил, что с ним действительно поедет большая делегация. Очень много желающих — как политиков, так и представителей общественных организаций. Когда завершится формирование делегации, мы окажем всяческое содействие, потому что подготовка визита — это часть работы дипломатов», — рассказал Братчиков в беседе с «Известиями». По его словам, встреча лидеров двух стран состоится в рамках торжественных мероприятий.
Братчиков также отметил, что подготовка визита Фицо в Москву находится на завершающем этапе. По его словам, формирование делегации уже вступило в горячую фазу.
Участие в торжественном мероприятии подтвердили около 10 иностранных лидеров, пишет телеканал 360. В частности, празднование Дня победы в Москве посетит президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре. Африканского лидера пригласил Путин.
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