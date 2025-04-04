Посол Братчиков: Фицо готовится встретиться с Путиным

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Встреча Путина и Фицо состоится во время мероприятий по случаю Дня Победы в Москве
Встреча Путина и Фицо состоится во время мероприятий по случаю Дня Победы в Москве Фото:

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо запланирована на мероприятия, посвященные Дню Победы в Москве. Об этом сообщил посол России в Словакии Игорь Братчиков.

«Он уже заявил, что с ним действительно поедет большая делегация. Очень много желающих — как политиков, так и представителей общественных организаций. Когда завершится формирование делегации, мы окажем всяческое содействие, потому что подготовка визита — это часть работы дипломатов», — рассказал Братчиков в беседе с «Известиями». По его словам, встреча лидеров двух стран состоится в рамках торжественных мероприятий.

Братчиков также отметил, что подготовка визита Фицо в Москву находится на завершающем этапе. По его словам, формирование делегации уже вступило в горячую фазу.

Участие в торжественном мероприятии подтвердили около 10 иностранных лидеров, пишет телеканал 360. В частности, празднование Дня победы в Москве посетит президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре. Африканского лидера пригласил Путин.

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Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо запланирована на мероприятия, посвященные Дню Победы в Москве. Об этом сообщил посол России в Словакии Игорь Братчиков. «Он уже заявил, что с ним действительно поедет большая делегация. Очень много желающих — как политиков, так и представителей общественных организаций. Когда завершится формирование делегации, мы окажем всяческое содействие, потому что подготовка визита — это часть работы дипломатов», — рассказал Братчиков в беседе с «Известиями». По его словам, встреча лидеров двух стран состоится в рамках торжественных мероприятий. Братчиков также отметил, что подготовка визита Фицо в Москву находится на завершающем этапе. По его словам, формирование делегации уже вступило в горячую фазу. Участие в торжественном мероприятии подтвердили около 10 иностранных лидеров, пишет телеканал 360. В частности, празднование Дня победы в Москве посетит президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре. Африканского лидера пригласил Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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