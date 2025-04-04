Дмитриев: Россия и США за последние два дня сделали три шага вперед

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Дмитриев сообщил, что провел в Вашингтоне встречи с членами администрации США
Дмитриев сообщил, что провел в Вашингтоне встречи с членами администрации США Фото:

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, выступая в Вашингтоне, заявил о значительном прогрессе в российско-американских отношениях, достигнутом за последние два дня. Об этом он сообщил журналистам во время своего визита в столицу США.

«Да, безусловно. Я бы сказал, что мы сегодня сделали и вчера три шага вперед по большому количеству вопросов», — сообщил Кирилл Дмитриев. Его слова передает РИА Новости. Он отметил, что в ходе встреч были достигнуты важные договоренности, которые касаются множества аспектов двусторонних отношений.

Дмитриев сообщил, что по поручению президента России Владимира Путина провел в Вашингтоне встречи с ключевыми членами администрации президента США Дональда Трампа. По его словам, одной из основных тем было восстановление отношений Москвы и Вашингтона.

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Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, выступая в Вашингтоне, заявил о значительном прогрессе в российско-американских отношениях, достигнутом за последние два дня. Об этом он сообщил журналистам во время своего визита в столицу США. «Да, безусловно. Я бы сказал, что мы сегодня сделали и вчера три шага вперед по большому количеству вопросов», — сообщил Кирилл Дмитриев. Его слова передает РИА Новости. Он отметил, что в ходе встреч были достигнуты важные договоренности, которые касаются множества аспектов двусторонних отношений. Дмитриев сообщил, что по поручению президента России Владимира Путина провел в Вашингтоне встречи с ключевыми членами администрации президента США Дональда Трампа. По его словам, одной из основных тем было восстановление отношений Москвы и Вашингтона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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