Список самых благоустроенных городов в регионе возглавил не Курган

Городам Курганской области присвоили индекс качества городской среды за 2024 год, на основе которого составлен рейтинг. Курган в рейтинге по качеству городской среды занял третье место, уступив второе Шадринску, а первое — Далматово. Об этом сообщается на сайте индекса качества городской среды. Индекс составлен Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
«Курганская область: девять городов в регионе, (в городах проживает) 446,8 тысяч человек, прирост городов с благоприятной средой за год на 33%. Далматово с индексом 213, Шадринск с индексом 212, Курган и Щучье с индексом 205», — указано на сайте.
Кроме того, городу Катайску присвоен индекс 180, Куртамышу и Шумихе — 178. Города Петухово и Макушино получили самые низкие показатели — 166 и 157. За 2023 год индексы городов выглядили следующим образом: Далматово имеет индекс 204, Шадринск — 190, Курган — 186, Щучье — 177, Катайск — 175, Шумиха — 167, Макушино — 166, Куртамыш — 158, и Петухово — 141.
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