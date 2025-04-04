Бастрыкин призвал снимать фильмы про СВО для подростков

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Бастрыкин призвал создавать кинофильмы о героях СВО
Бастрыкин призвал создавать кинофильмы о героях СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил с предложением активнее снимать художественные фильмы о героях специальной военной операции на Украине. По его мнению, такие произведения могут служить важным примером для подростков.

«Нужно создавать больше произведений о наших героях, об участниках специальной военной операции. Помимо документальных проектов, нет на широких экранах фильмов о них», — сказал Бастрыкин в беседе с ТАСС. Он также напомнил о значительном количестве кинокартин, созданных в годы Великой Отечественной войны, и подчеркнул необходимость подобных проектов сегодня.

Кроме того, глава СК подчеркнул значение просветительской работы среди молодежи, включая школьников. Он предложил уделять больше внимания рассказам о героях прошлого и настоящего времени, а также организовывать просмотры фильмов, которые отражают традиционные ценности.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил с предложением активнее снимать художественные фильмы о героях специальной военной операции на Украине. По его мнению, такие произведения могут служить важным примером для подростков. «Нужно создавать больше произведений о наших героях, об участниках специальной военной операции. Помимо документальных проектов, нет на широких экранах фильмов о них», — сказал Бастрыкин в беседе с ТАСС. Он также напомнил о значительном количестве кинокартин, созданных в годы Великой Отечественной войны, и подчеркнул необходимость подобных проектов сегодня. Кроме того, глава СК подчеркнул значение просветительской работы среди молодежи, включая школьников. Он предложил уделять больше внимания рассказам о героях прошлого и настоящего времени, а также организовывать просмотры фильмов, которые отражают традиционные ценности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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