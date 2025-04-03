03 апреля 2025

Тюменцев предупредили об опасной погоде

В Тюмени 5 апреля ожидается гололед и сильный ветер
© Служба новостей «URA.RU»
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Ветер будет достигать порывов до 20 метров в секунду
Ветер будет достигать порывов до 20 метров в секунду Фото:

В Тюменской области 5 апреля прогнозируется сильный ветер с порывами ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в telegram-канале «Оповещение72».

«Днем 5 апреля небольшие осадки: мокрый снег, дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, порывы могут достигать 15-20 м/с», — такое сообщение появилось в канале «Оповещение72».

Температура воздуха ночью в отдельных районах опустится до -10 градусов. При этом в регионе обещают гололед.

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В Тюменской области 5 апреля прогнозируется сильный ветер с порывами ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в telegram-канале «Оповещение72». «Днем 5 апреля небольшие осадки: мокрый снег, дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, порывы могут достигать 15-20 м/с», — такое сообщение появилось в канале «Оповещение72». Температура воздуха ночью в отдельных районах опустится до -10 градусов. При этом в регионе обещают гололед.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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