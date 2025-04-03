Тюменцев предупредили об опасной погоде

Ветер будет достигать порывов до 20 метров в секунду
В Тюменской области 5 апреля прогнозируется сильный ветер с порывами ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в telegram-канале «Оповещение72».
«Днем 5 апреля небольшие осадки: мокрый снег, дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, порывы могут достигать 15-20 м/с», — такое сообщение появилось в канале «Оповещение72».
Температура воздуха ночью в отдельных районах опустится до -10 градусов. При этом в регионе обещают гололед.
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