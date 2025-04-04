В Пермском крае будут судить школьниц, ограбивших пункт выдачи заказов

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Несовершеннолетние сбежали из ПВЗ
Несовершеннолетние сбежали из ПВЗ Фото:

В Краснокамске Пермского края перед судом предстанут две школьницы. Одна 14-летняя местная жительница, другой 16 лет и она из Перми. Они ограбили пункт выдачи заказов маркетплейса. Обвиняемым инкриминируют пункт «а» части 2 статьи158 УК РФ («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору»). 

«Девочки заказали одежду на сумму более 9,6 тысяч рублей с возможностью постоплаты. И специально пришли за товаром в позднее время. Работник ПВЗ выдал заказ и школьницы направились в примерочную. Там они вскрыли упаковки и подменили новые вещи на старые, принесенные с собой», — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте». 

Затем они отказались от товара на стойке. Работник начал проверку вещей и заметил недостачу. Девочки сделали вид, что ищут их в примерочной. После, они воспользовались тем, что в пункт зашли новые покупатели и сбежали. 

Сотрудники полиции забрали у них часть похищенных вещей, но они уже имели неприглядный товарный вид. Сейчас расследование завершено. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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В Краснокамске Пермского края перед судом предстанут две школьницы. Одна 14-летняя местная жительница, другой 16 лет и она из Перми. Они ограбили пункт выдачи заказов маркетплейса. Обвиняемым инкриминируют пункт «а» части 2 статьи158 УК РФ («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору»).  «Девочки заказали одежду на сумму более 9,6 тысяч рублей с возможностью постоплаты. И специально пришли за товаром в позднее время. Работник ПВЗ выдал заказ и школьницы направились в примерочную. Там они вскрыли упаковки и подменили новые вещи на старые, принесенные с собой», — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте».  Затем они отказались от товара на стойке. Работник начал проверку вещей и заметил недостачу. Девочки сделали вид, что ищут их в примерочной. После, они воспользовались тем, что в пункт зашли новые покупатели и сбежали.  Сотрудники полиции забрали у них часть похищенных вещей, но они уже имели неприглядный товарный вид. Сейчас расследование завершено. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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