В Перми к 80-летию Победы восстановили легендарный балет «БлокАда»

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Труппа репетирует спектакль (архивное фото)
Труппа репетирует спектакль (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне

Пермский театр «Балет Евгения Панфилова» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне вновь покажет свой знаменитый спектакль «БлокАда». Эту постановку создал основатель театра Панфилов еще в 2022 году. Балет стал его последней работой. Сейчас в театре идет работа по восстановлению спектакля.

«В преддверии 80-летия Победы и 70-летия создателя театра Евгения Панфилова, мы ведем кропотливую работу по восстановлению легендарного балета „БлокАда“. Это одноактный балет на музыку 7-й симфонии Шостаковича и песен 30-50-х годов. Идея, хореография, постановка, сценография и костюмы принадлежат Евгению Панфилову», — говорится на странице театра в соцсети «ВКонтакте».

«БлокАда» впервые был показан весной 2022 года в Берлине. Российская премьера состоялась на сцене Пермского театра оперы и балета незадолго до гибели Евгения Панфилова. Восстановленную версию артисты представят в Перми 10 и 26 апреля. 22 апреля выступление состоится в Лысьве.

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Пермский театр «Балет Евгения Панфилова» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне вновь покажет свой знаменитый спектакль «БлокАда». Эту постановку создал основатель театра Панфилов еще в 2022 году. Балет стал его последней работой. Сейчас в театре идет работа по восстановлению спектакля. «В преддверии 80-летия Победы и 70-летия создателя театра Евгения Панфилова, мы ведем кропотливую работу по восстановлению легендарного балета „БлокАда“. Это одноактный балет на музыку 7-й симфонии Шостаковича и песен 30-50-х годов. Идея, хореография, постановка, сценография и костюмы принадлежат Евгению Панфилову», — говорится на странице театра в соцсети «ВКонтакте». «БлокАда» впервые был показан весной 2022 года в Берлине. Российская премьера состоялась на сцене Пермского театра оперы и балета незадолго до гибели Евгения Панфилова. Восстановленную версию артисты представят в Перми 10 и 26 апреля. 22 апреля выступление состоится в Лысьве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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