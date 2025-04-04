Пермский депутат подделала диплом об образовании и лишилась мандата

Экс-депутата думы Юрлы Елену Кадочникову уличили в подделке документов. В сентябре она участвовала в выборах и предъявила в ТИК диплом о высшем образовании, выданный в 2007 году Пермской фармакадемией. Избирком традиционно направил диплом на проверку, но из вуза пришел ответ, что такой не выдавался. Эти материалы ТИК направил в правоохранительные органы, рассказали URA.RU источники в политэлитах.
«Кадочникова баллотировалась в думу Юрлы по округу №4 и победила на выборах. Но по факту подделки диплома возбуждено уголовное дело . И на этом фоне она сложила мандат», — пояснил инсайдер.
Кадочникова, которая как предприниматель владеет аптекой в Юрле, рискует лишиться этого бизнеса, поскольку для его ведения обязательно профильное образование. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК РФ по Пермскому краю. На момент публикации ответ не был получен. Редакция не располагает номером телефона Елены Кадочниковой и готова предоставить ей возможность для комментария. Ранее URA.RU сообщало, что два кандидата на выборах в думу Добрянки попались на подделке документов.
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