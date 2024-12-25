Житель Добрянки признан виновным в подделке диплома об образовании. Как сообщает пресс-служба Добрянского районного суда, 41-летний мужчина решил поучаствовать в местных выборах. Он предоставил в ТИК диплом Ульяновского государственного технического университета, который в ходе проверки оказался фальшивым. За это житель Добрянки получил судимость.
«Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях использования либо использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права). Ему назначено наказание в виде трех месяцев ограничения свободы», — говорится в решении.
Документ он приобрел у неустановленного лица. Он датировал июнем 2008 года. Специальность — менеджмент организаций. Подсудимый признал вину. Имя его не раскрывается.
Согласно картотеке суда по ч. 3 ст. 327 осенью 2024 года было вынесено два обвинительных приговора — Лебедеву Леониду Васильевичу и Кучеву Константину Алексеевичу. В системе ГАС «Выборы» говорится, что Лебедев баллотировался по округу №20 от партии пенсионеров, а Кучев — по округу №7. Кучеву было отказано в регистрации на основании недостоверных подписей. У обоих в графе «образование» указан «Ульяновский государственный технический университет». Оба являются сотрудниками санатория «Демидково» (входит в ПФПГ Андрея Кузяева). Лебедев, по данным ГАС «Выборы» является водителем, Кучев — менеджером административно-хозяйственного отдела. Приговор в законную силу не вступил.
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