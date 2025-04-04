Челябинцам пообещали аномальную жару

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Жара продержится до 9 апреля
Жара продержится до 9 апреля Фото:

В Челябинской области с 5 по 9 апреля ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха превысит норму примерно на семь градусов, сообщили в пресс-службе областного гидрометцентра.

«Штормовое предупреждение! 5-9 апреля в отдельных районах Челябинской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более», — отметили в ЦГМС. 

По данным гидрометцентра, на выходных на юге области воздух прогреется до +20, а пик жары придется на 7 апреля: до +22 в регионе и до +19 в Челябинске. Также на территории области отдельных районах с 5 по 7 апреля будет сохранена высокая пожарная опасность. По региональной шкале — четвертый класс горимости.

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В Челябинской области с 5 по 9 апреля ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха превысит норму примерно на семь градусов, сообщили в пресс-службе областного гидрометцентра. «Штормовое предупреждение! 5-9 апреля в отдельных районах Челябинской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более», — отметили в ЦГМС.  По данным гидрометцентра, на выходных на юге области воздух прогреется до +20, а пик жары придется на 7 апреля: до +22 в регионе и до +19 в Челябинске. Также на территории области отдельных районах с 5 по 7 апреля будет сохранена высокая пожарная опасность. По региональной шкале — четвертый класс горимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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