Челябинцам пообещали аномальную жару

В Челябинской области с 5 по 9 апреля ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха превысит норму примерно на семь градусов, сообщили в пресс-службе областного гидрометцентра.
«Штормовое предупреждение! 5-9 апреля в отдельных районах Челябинской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более», — отметили в ЦГМС.
По данным гидрометцентра, на выходных на юге области воздух прогреется до +20, а пик жары придется на 7 апреля: до +22 в регионе и до +19 в Челябинске. Также на территории области отдельных районах с 5 по 7 апреля будет сохранена высокая пожарная опасность. По региональной шкале — четвертый класс горимости.
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