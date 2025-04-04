Тина Канделаки в Перми ищет героев для своего шоу «Умнее всех»

Пермские школьники получили шанс стать участниками телешоу «Умнее всех» (12+), которое на канале «Пятница!» ведет Тина Канделаки. В конце апреля в городе состоится кастинг среди желающих, рассказали в минобразования Пермского края.
«В Перми пройдет кастинг на интеллектуальное шоу „Умнее всех“ с Тиной Канделаки на телеканале „Пятница!“. К участию приглашаются талантливые и эрудированные школьники от 10 до 15 лет», — сообщается на сайте министерства.
Молодым интеллектуалам для начала надо заполнить анкету на сайте шоу и пройти онлайн-собеседование. Прошедшие этот отбор примут участи в очном кастинге, который состоится 23-24 апреля.
Шоу «Умнее всех» выходит в эфир с 2023 года. Победитель каждой игры получает статуэтку в виде модели атома. Кроме того, набранные им за игру очки конвертируются в деньги по курсу: 1 балл — тысяча рублей.
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