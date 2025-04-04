В Кургане перекроют улицу Дзержинского

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Проезд будет ограничен до 15 мая (архивное фото)
Проезд будет ограничен до 15 мая (архивное фото) Фото:

В Кургане 5 апреля временно перекроют участок улицы Дзержинского от проспекта Машиностроителей до дома №19 для машин. Об этом сообщает пресс-служба АО Водный Союз Курган.

«Завтра, 5 апреля, подрядчик „Водного Союза“ приступает к перекладке коллектора диаметром 1500 мм... Для проведения данных работ необходимо ограничить проезд автотранспорта до 15 мая текущего года», — пишет организация.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области возобновлено движение на ряде дорог, которые были подтоплены. Водителей просят учитывать текущую дорожную обстановку.

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В Кургане 5 апреля временно перекроют участок улицы Дзержинского от проспекта Машиностроителей до дома №19 для машин. Об этом сообщает пресс-служба АО Водный Союз Курган. «Завтра, 5 апреля, подрядчик „Водного Союза“ приступает к перекладке коллектора диаметром 1500 мм... Для проведения данных работ необходимо ограничить проезд автотранспорта до 15 мая текущего года», — пишет организация. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области возобновлено движение на ряде дорог, которые были подтоплены. Водителей просят учитывать текущую дорожную обстановку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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