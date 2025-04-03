03 апреля 2025

В Курганской области возобновлено движение на ряде дорог, которые были подтоплены

В Курганской области частично сняли ограничения на дорогах
© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области возобновлено движение на ряде дорог
В Курганской области возобновлено движение на ряде дорог Фото:
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С 3 апреля 2025 года в Курганской области частично сняты ограничения на движение транспорта, введенные из-за угрозы подтопления. Об этом сообщает Курганавтодор.

«Согласно приказу ГКУ „Курганавтодор“, теперь снова можно проехать на участке с 1,5-го по 1,7-й километр дороги от села Долговское до деревни Жарникова в Каргапольском муниципальном округе, а также на участке с 19,5-го по 20,2-й километр дороги, соединяющей трассу „Иртыш“ с селом Кипель и деревней Горшково в Шумихинском муниципальном округе», — говорится в группе департамента строительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

В то же время ограничение движения остается в силе на следующих участках: «Иртыш» — Шумиха — Усть-Уйское (Целинный округ), км 121+791 — км 121+859 и Кирово — Варлакова — Сартасова — Луговая (Мишкинский округ), км 9+830 — км 10+630. Полное снятие ограничений будет объявлено дополнительно. Водителей просят учитывать текущую дорожную обстановку.

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С 3 апреля 2025 года в Курганской области частично сняты ограничения на движение транспорта, введенные из-за угрозы подтопления. Об этом сообщает Курганавтодор. «Согласно приказу ГКУ „Курганавтодор“, теперь снова можно проехать на участке с 1,5-го по 1,7-й километр дороги от села Долговское до деревни Жарникова в Каргапольском муниципальном округе, а также на участке с 19,5-го по 20,2-й километр дороги, соединяющей трассу „Иртыш“ с селом Кипель и деревней Горшково в Шумихинском муниципальном округе», — говорится в группе департамента строительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте». В то же время ограничение движения остается в силе на следующих участках: «Иртыш» — Шумиха — Усть-Уйское (Целинный округ), км 121+791 — км 121+859 и Кирово — Варлакова — Сартасова — Луговая (Мишкинский округ), км 9+830 — км 10+630. Полное снятие ограничений будет объявлено дополнительно. Водителей просят учитывать текущую дорожную обстановку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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