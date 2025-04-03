В Салехарде (ЯНАО) 6 апреля состоится «Полярная лыжня» на призы губернатора, за которые будут бороться около 500 участников. Об этом сообщили в социальных сетях местные СМИ.
«В ближайшее воскресенье, 6 апреля, в Салехарде пройдет окружной марафон „Полярная лыжня“ на призы губернатора региона. По словам директора департамента по физической культуре и спорту ЯНАО Александра Кусенко в этом году за призы поборются порядка 500 участников», — сообщили в telegram-канале «Медиацентр Салехарда».
URA.RU сообщало, что забег в 2025 году будет юбилейным — 45 по счету. Гонка состоится в разных возрастных категориях и дистанциях от 430 метров — в честь юбилея города, до 50 километров.
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