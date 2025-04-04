Суд продлил арест скандальному авторитету Гасанову из Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гасанов пробудет под стражей до 9 июня включительно
Гасанов пробудет под стражей до 9 июня включительно Фото:
новость из сюжета
Уголовное дело «решалы» Марселя Гасанова

Ленинский райсуд Екатеринбурга продлил арест в СИЗО криминальному авторитету Марселю Гасанову, обвиняемому в занятии высшего положения в преступном мире. Об этом рассказали в пресс-службе инстанции.

«Суд продлил Марселю Гасанову срок содержания под стражей по 9 июня 2025 года включительно», — пояснили там. С ходатайствами о продлении ареста выступало следствие.

Об уголовном преследовании Гасанова стало известно 11 февраля. В тот день сотрудники МВД и ФСБ провели у него дома обыски. После авторитета доставили в отдел полиции, там ему вменили 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии). Следствие считает, что в 2024-м он обрел статус «смотрящего» за Свердловской областью. Сам Марсель назвал дело сфальсифицированным. Его арестовали до 9 апреля. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.

Гасанов — известный в криминальных кругах «решала». Его называют связным вора в законе Ахмеда Домбаева (Ахмед Шалинский), которого короновали во время отбывания десятилетнего срока в колонии за мошенничество. Сам Марсель отбывал наказание как минимум один раз: он отсидел шесть лет за разбой. Также его судили за хранение оружия, но дали условное наказание. В прошлом году регулярно попадал в громкие скандалы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ленинский райсуд Екатеринбурга продлил арест в СИЗО криминальному авторитету Марселю Гасанову, обвиняемому в занятии высшего положения в преступном мире. Об этом рассказали в пресс-службе инстанции. «Суд продлил Марселю Гасанову срок содержания под стражей по 9 июня 2025 года включительно», — пояснили там. С ходатайствами о продлении ареста выступало следствие. Об уголовном преследовании Гасанова стало известно 11 февраля. В тот день сотрудники МВД и ФСБ провели у него дома обыски. После авторитета доставили в отдел полиции, там ему вменили 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии). Следствие считает, что в 2024-м он обрел статус «смотрящего» за Свердловской областью. Сам Марсель назвал дело сфальсифицированным. Его арестовали до 9 апреля. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU. Гасанов — известный в криминальных кругах «решала». Его называют связным вора в законе Ахмеда Домбаева (Ахмед Шалинский), которого короновали во время отбывания десятилетнего срока в колонии за мошенничество. Сам Марсель отбывал наказание как минимум один раз: он отсидел шесть лет за разбой. Также его судили за хранение оружия, но дали условное наказание. В прошлом году регулярно попадал в громкие скандалы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...