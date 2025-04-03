Сын тюменского криминального авторитета попался на пропаганде наркотиков

Тюменский рэпер OG Buda (настоящее имя — Григорий Ляхов) обвиняется в пропаганде наркотиков. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».
«Протокол на рэпера поступил в Никулинский суд Москвы. К каким трекам есть претензии у силовиков, пока неизвестно», — отмечают авторы канала.
Известно, что ранее на Ляхова уже составлялись аналогичные протоколы. Это было в 2021 и 2022 годах. Тогда суд отказал в их рассмотрении из-за ошибок при составлении.
Григорий Ляхов родился в Тюмени. Его отец — Алексей Ляхов, бывший участник ОПГ «Десятка». После его убийства в 1998 году семья криминального авторитета переехала в Будапешт. Первый альбом OG Buda вышел в 2017 году.
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