03 апреля 2025

Сын тюменского криминального авторитета попался на пропаганде наркотиков

Тюменского рэпера OG Buda обвиняют в пропаганде наркотических веществ
© Служба новостей «URA.RU»
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Для тюменского рэпера это уже третий протокол за четыре года
Для тюменского рэпера это уже третий протокол за четыре года Фото:

Тюменский рэпер OG Buda (настоящее имя — Григорий Ляхов) обвиняется в пропаганде наркотиков. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».

«Протокол на рэпера поступил в Никулинский суд Москвы. К каким трекам есть претензии у силовиков, пока неизвестно», — отмечают авторы канала.

Известно, что ранее на Ляхова уже составлялись аналогичные протоколы. Это было в 2021 и 2022 годах. Тогда суд отказал в их рассмотрении из-за ошибок при составлении.

Григорий Ляхов родился в Тюмени. Его отец — Алексей Ляхов, бывший участник ОПГ «Десятка». После его убийства в 1998 году семья криминального авторитета переехала в Будапешт. Первый альбом OG Buda вышел в 2017 году.

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Тюменский рэпер OG Buda (настоящее имя — Григорий Ляхов) обвиняется в пропаганде наркотиков. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». «Протокол на рэпера поступил в Никулинский суд Москвы. К каким трекам есть претензии у силовиков, пока неизвестно», — отмечают авторы канала. Известно, что ранее на Ляхова уже составлялись аналогичные протоколы. Это было в 2021 и 2022 годах. Тогда суд отказал в их рассмотрении из-за ошибок при составлении. Григорий Ляхов родился в Тюмени. Его отец — Алексей Ляхов, бывший участник ОПГ «Десятка». После его убийства в 1998 году семья криминального авторитета переехала в Будапешт. Первый альбом OG Buda вышел в 2017 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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