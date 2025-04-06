Что известно об убийстве 23-летней пермячки, зарезанной бывшим парнем

Алексею Потешкину, который одним ударом ножа убил свою бывшую девушку, огласили приговор. Судья Алексей Крайнов отправил его на девять лет и два месяца в колонию строгого режима за преступление, которое Потешкин совершил 9 февраля. URA.RU собрало воедино все, что известно о ночи, когда произошло убийство и об отношениях между преступником и жертвой.
Отношения
Потешкин и Мария (имя девушки изменено — прим. ред) познакомились и начали встречаться. В скором времени они съехались и стали жить вместе. Поначалу снимали квартиру, потом переехали в комнату общежития, которую Мария купила в ипотеку. Они жили вместе чуть менее года, в декабре 2024 года Мария разорвала отношения с Алексеем. Соседи и мама девушки вспоминали, что когда Потешкин выпивал алкоголь, то становился вспыльчив. Он бил Марию, ревновал ее, таскал за волосы. Это и стало причиной разрыва их отношений.
Общение после разрыва
Несмотря на то, что пара рассталась. Алексей просил Машу вернуться к нему. Приезжал с цветами. Звонил. Мама девушки была против их отношений. Сама Маша продолжала общаться с Потешкиным. Они переписывались. В ночь, когда произошло убийство Маша сама позвонила Алексею и позвала его с друзьями в гости.
Перед убийством
Вечером 8 февраля Потешкин был с другом в гостях у своей знакомой. Все они пили водку. В суде девушка призналась, что тогда она на троих выпили литр алкоголя. Ближе к ночи Алексею позвонила Маша, пригласила их в гости. Также в гости она позвала и своих соседей по общежитию. Компания находилась в комнате Марии. Ребята пили водку, сама Маша шампанское, а соседка чай. В течение всего времени девушка подшучивала над бывшим, между ними были словесные перепалки.
Убийство
Потешкин с другом боролись в шутку, потом он сел на пол возле дивана, на котором была Мария и неожиданно заплакал. Девушка стала спрашивать почему он плачет и не потому ли это, что они расстались. Возможно, именно эти слова стали триггером. В суде Потешкин заявил, что его обидели именно слова, которые произнесла бывшая девушка. Он резко встал, схватил нож и ударил Машу в грудь. Соседка пыталась разнять пару, она не поняла, что Потешкин с ножом, думала он кулаком ударил. Когда она оказалась между Машей и Алексеем, то Потешкин и ее ранил ножом. Удар пришелся в предплечье.
Девушка практически сразу обмякла. Лишь успела прошептать соседке: «Помоги мне, пожалуйста». После этого она потеряла сознание. Потешкин не сразу понял, что натворил. Сначала он оцепенел, потом стал говорить девушке, чтобы она перестала притворяться. Позже он осознал весь ужас своего поступка. От полиции он не прятался. Дождался и медиков, которые констатировали смерть девушки и полицейских, забравших парня в отдел.
Суд
Расследование уголовного дела длилось чуть меньше двух месяцев. Уголовное дело в суде было рассмотрено за одно заседание. Потешкин полностью признал свою вину. Он раскаялся и извинился перед мамой убитой девушки и ее соседкой, которую ранил в руку. Прокурор просил осудить молодого человека на 10 лет и два месяца и отправить в колонию строго режима. Судья Алексей Крайнов решил, что парень проведет за решеткой более девяти лет.
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