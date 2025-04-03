Почетные грамоты за многолетний труд получили медики из Ноябрьской ЦГБ (ЯНАО) от министерства здравоохранения РФ. Награды врач и медсестра получили за стаж работы в медицине более 15 лет, сообщили в социальных сетях горбольницы.
«Министерство здравоохранения Российской Федерации отметило Почетными грамотами сотрудников ноябрьской больницы. За высокую эффективность и многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения были поощрены заведующий урологическим отделением Юрий Ткаченко и старшая медицинская сестра отделения противоопухолевой лекарственной терапии Светлана Филимонова», — написали в telegram-канале Ноябрьской ЦГБ.
URA.RU сообщало, что в феврале медик из Ноябрьска Алия Мустафина получила медаль «За самоотверженность и отвагу». Ее вручают медицинским работникам за спасение жизней бойцов СВО и помощь гражданскому населению Луганской и Донецкой Народных Республик.
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