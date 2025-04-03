03 апреля 2025

Минздрав РФ наградил врача и медсестру из Ноябрьска. Фото

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Медиков из Ноябрьска наградили за труд
Медиков из Ноябрьска наградили за труд Фото:

Почетные грамоты за многолетний труд получили медики из Ноябрьской ЦГБ (ЯНАО) от министерства здравоохранения РФ. Награды врач и медсестра получили за стаж работы в медицине более 15 лет, сообщили в социальных сетях горбольницы.

«Министерство здравоохранения Российской Федерации отметило Почетными грамотами сотрудников ноябрьской больницы. За высокую эффективность и многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения были поощрены заведующий урологическим отделением Юрий Ткаченко и старшая медицинская сестра отделения противоопухолевой лекарственной терапии Светлана Филимонова», — написали в telegram-канале Ноябрьской ЦГБ.

URA.RU сообщало, что в феврале медик из Ноябрьска Алия Мустафина получила медаль «За самоотверженность и отвагу». Ее вручают медицинским работникам за спасение жизней бойцов СВО и помощь гражданскому населению Луганской и Донецкой Народных Республик.

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Почетные грамоты за многолетний труд получили медики из Ноябрьской ЦГБ (ЯНАО) от министерства здравоохранения РФ. Награды врач и медсестра получили за стаж работы в медицине более 15 лет, сообщили в социальных сетях горбольницы. «Министерство здравоохранения Российской Федерации отметило Почетными грамотами сотрудников ноябрьской больницы. За высокую эффективность и многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения были поощрены заведующий урологическим отделением Юрий Ткаченко и старшая медицинская сестра отделения противоопухолевой лекарственной терапии Светлана Филимонова», — написали в telegram-канале Ноябрьской ЦГБ. URA.RU сообщало, что в феврале медик из Ноябрьска Алия Мустафина получила медаль «За самоотверженность и отвагу». Ее вручают медицинским работникам за спасение жизней бойцов СВО и помощь гражданскому населению Луганской и Донецкой Народных Республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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