Губернатор Шумков показал новый индустриальный парк. Фото

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В этом году планируется сдать в эксплуатацию три новых индустриальных парка (архивное фото)
В этом году планируется сдать в эксплуатацию три новых индустриальных парка (архивное фото) Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумкова сообщил, что один из индустриальных парков уже начал функционировать. В этом году планируется сдать в эксплуатацию три новых парка, сообщил губернатор в своем telegram-канале.

До 2030 года планируется ввести в эксплуатацию 13 индустриальных парков
До 2030 года планируется ввести в эксплуатацию 13 индустриальных парков
Фото:

«Итого до 2030 года в регионе заработает 13 индустриальных парков, на каждом из которых будет работать по несколько промышленных предприятий с большим количеством новых рабочих мест», — пишет Шумков. Сейчас идет работа по проектированию еще трех парков в Шадринске, Далматово и Петухово.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков занимается развитием региона не только в промышленной сфере, но и в культурной. Ранее он сообщал о значительных инвестициях в культуру, включая капитальный ремонт и оснащение более 80 учреждений, а также строительство новых культурных центров.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумкова сообщил, что один из индустриальных парков уже начал функционировать. В этом году планируется сдать в эксплуатацию три новых парка, сообщил губернатор в своем telegram-канале. «Итого до 2030 года в регионе заработает 13 индустриальных парков, на каждом из которых будет работать по несколько промышленных предприятий с большим количеством новых рабочих мест», — пишет Шумков. Сейчас идет работа по проектированию еще трех парков в Шадринске, Далматово и Петухово. Губернатор Курганской области Вадим Шумков занимается развитием региона не только в промышленной сфере, но и в культурной. Ранее он сообщал о значительных инвестициях в культуру, включая капитальный ремонт и оснащение более 80 учреждений, а также строительство новых культурных центров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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