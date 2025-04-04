Губернатор Курганской области Вадим Шумкова сообщил, что один из индустриальных парков уже начал функционировать. В этом году планируется сдать в эксплуатацию три новых парка, сообщил губернатор в своем telegram-канале.
«Итого до 2030 года в регионе заработает 13 индустриальных парков, на каждом из которых будет работать по несколько промышленных предприятий с большим количеством новых рабочих мест», — пишет Шумков. Сейчас идет работа по проектированию еще трех парков в Шадринске, Далматово и Петухово.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков занимается развитием региона не только в промышленной сфере, но и в культурной. Ранее он сообщал о значительных инвестициях в культуру, включая капитальный ремонт и оснащение более 80 учреждений, а также строительство новых культурных центров.
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