Москва побила температурный рекорд года накануне похолодания

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Рекордные показатели температуры в Москве зафиксированы в 13:00
Рекордные показатели температуры в Москве зафиксированы в 13:00 Фото:

В преддверии ожидаемого похолодания погода в Москве установила новый температурный рекорд с начала года, достигнув отметки в +16,5 градусов. Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Температура воздуха в Москве стала не только самой высокой с начала апреля, она превысила значения достигнутые с начала года. По данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, к 13 часам столбики термометров поднялись до отметки в +16,5 градусов, что на полградуса выше, чем было у прежнего лидера», — написал Леус в своем telegram-канале.

Несмотря на сильные порывы ветра, достигающие скорости до 16 м/с, его западное направление способствует дальнейшему прогреву воздуха, что может привести к дополнительному повышению температуры, добавил эскперт. Окончательные данные о максимальной температуре сегодняшнего дня будут определены после 21:00. В субботу же ожидается приход холодного фронта, который стабилизирует температуру в пределах климатических норм.

В ближайшее время на юге Подмосковья ожидается снегопад, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Толщина снежного слоя может достичь 15 сантиметров. Однако, северо-восточные районы Московской области, включая Сергиев Посад, останутся без осадков, передает «360.ru».

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В преддверии ожидаемого похолодания погода в Москве установила новый температурный рекорд с начала года, достигнув отметки в +16,5 градусов. Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. «Температура воздуха в Москве стала не только самой высокой с начала апреля, она превысила значения достигнутые с начала года. По данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, к 13 часам столбики термометров поднялись до отметки в +16,5 градусов, что на полградуса выше, чем было у прежнего лидера», — написал Леус в своем telegram-канале. Несмотря на сильные порывы ветра, достигающие скорости до 16 м/с, его западное направление способствует дальнейшему прогреву воздуха, что может привести к дополнительному повышению температуры, добавил эскперт. Окончательные данные о максимальной температуре сегодняшнего дня будут определены после 21:00. В субботу же ожидается приход холодного фронта, который стабилизирует температуру в пределах климатических норм. В ближайшее время на юге Подмосковья ожидается снегопад, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Толщина снежного слоя может достичь 15 сантиметров. Однако, северо-восточные районы Московской области, включая Сергиев Посад, останутся без осадков, передает «360.ru».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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