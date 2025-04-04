В Губкинском (ЯНАО) загорелся гараж, рядом с которым находились 20 баллонов с пропаном. Об этом сообщили в социальных сетях Главного управления МЧС России по ЯНАО.
«В 16 часов в пожарно-спасательную часть города Губкинский поступило сообщение о возгорании в гараже по адресу 14 панель. На момент прибытия наблюдалась горение уже по всей площади. Рядом с гаражом на улице находилось около 20 баллонов с пропаном, что представляло особую опасность для участников его тушения», — сообщили в telegram-канале МЧС по ЯНАО.
По данным источника, пожарные подали ствол на охлаждение, чтобы не допустить взрыва баллонов. Из гаража эвакуировали несколько единиц техники. Огонь ликвидировали в 17 часов 12 минут, гараж сгорел по всей площади — 50 квадратных метров. Причину пожара выясняют.
Видео: ГУ МЧС России по ЯНАО
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