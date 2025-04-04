Что известно о покинувшем мэрию Салехарда заммэра Куруче

Бывший заместитель мэра Салехарда покинул пост после семи лет работы
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде сменили заместителя главы города
В Салехарде сменили заместителя главы города Фото:

Заместитель мэра Салехарда, курировавший строительную сферу, Олег Куруч покинул свою должность после семи лет работы. URA.RU выяснило, что известно о топ-чиновнике, покинувшем администрацию.

«В 2013 этом году Олег Куруч занимал пост генерального директора „Салехардская дирекция единого заказчика“. Он отвечал за координацию строительных проектов и закупок, обеспечивая эффективное использование ресурсов» — сообщают открытые источники.

После чего Куруч возглавил должности департамента окружной столицы городского хозяйства с 2016 по 2018 год. Он курировал вопросы благоустройства и коммунального обслуживания, что способствовало улучшению городской среды.

С 2018 по 2025 работал первым заместителем главы администрации города Салехард. На этой должности Куруч участвовал в управлении городских процессов, занимаясь вопросами развития инфраструктуры.

Как ранее сообщало URA.RU новым заместителем мера назначен Юрий Бойко. Ранее занимавший должность замдиректора «Дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО». 

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Заместитель мэра Салехарда, курировавший строительную сферу, Олег Куруч покинул свою должность после семи лет работы. URA.RU выяснило, что известно о топ-чиновнике, покинувшем администрацию. «В 2013 этом году Олег Куруч занимал пост генерального директора „Салехардская дирекция единого заказчика“. Он отвечал за координацию строительных проектов и закупок, обеспечивая эффективное использование ресурсов» — сообщают открытые источники. После чего Куруч возглавил должности департамента окружной столицы городского хозяйства с 2016 по 2018 год. Он курировал вопросы благоустройства и коммунального обслуживания, что способствовало улучшению городской среды. С 2018 по 2025 работал первым заместителем главы администрации города Салехард. На этой должности Куруч участвовал в управлении городских процессов, занимаясь вопросами развития инфраструктуры. Как ранее сообщало URA.RU новым заместителем мера назначен Юрий Бойко. Ранее занимавший должность замдиректора «Дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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