В поселке Красногвардейский (Свердловская область) 14-летнюю девочку придавило бревном во время прогулки с подругой. Школьница решила пробежаться по штабелю бревен, но в последний момент споткнулась, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
«Девочка 31 марта забралась на складированные бревна. Они покатились, ребенок упал. На девочку сверху скатилось бревно», — пояснили в ведомстве. По данным портала «Егоршинские вести», у школьницы диагностировали перелом бедра. Ее госпитализировали в больницу Екатеринбурга.
На данный момент идет расследование, устанавливается владелец пиломатериалов. «По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — пояснили правоохранители.
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