В свердловском поселке 14-летнюю девочку придавило бревном. Видео

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Ребенка доставили в екатеринбургскую больницу
Ребенка доставили в екатеринбургскую больницу Фото:

В поселке Красногвардейский (Свердловская область) 14-летнюю девочку придавило бревном во время прогулки с подругой. Школьница решила пробежаться по штабелю бревен, но в последний момент споткнулась, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

«Девочка 31 марта забралась на складированные бревна. Они покатились, ребенок упал. На девочку сверху скатилось бревно», — пояснили в ведомстве. По данным портала «Егоршинские вести», у школьницы диагностировали перелом бедра. Ее госпитализировали в больницу Екатеринбурга.

На данный момент идет расследование, устанавливается владелец пиломатериалов. «По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — пояснили правоохранители.

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В поселке Красногвардейский (Свердловская область) 14-летнюю девочку придавило бревном во время прогулки с подругой. Школьница решила пробежаться по штабелю бревен, но в последний момент споткнулась, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «Девочка 31 марта забралась на складированные бревна. Они покатились, ребенок упал. На девочку сверху скатилось бревно», — пояснили в ведомстве. По данным портала «Егоршинские вести», у школьницы диагностировали перелом бедра. Ее госпитализировали в больницу Екатеринбурга. На данный момент идет расследование, устанавливается владелец пиломатериалов. «По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — пояснили правоохранители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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