Жизнь в тылу: что происходило в городах и селах вдали от фронта во время Великой Отечественной войны

В годы Великой Отечественной войны в городах, селах и деревнях СССР, находящихся вдали от линии фронта, шла жизнь: люди пытались сохранить человеческое существование в нечеловеческих условиях. В это время в тыловые регионы страны перевозили людей из атакованных территорий и предприятия, производившие необходимые боевые машины и оружие для фронта. Сегодня люди в основном знают, как протекала жизнь в тех городах СССР, где проходили основные боевые действия, но что в это время происходило в тылу — в материале URA.RU.
Людей и предприятия спасали от войны
Нападение нацистской Германии на советские территории привело к масштабной эвакуации промышленных объектов, техники, специалистов и ценных материалов из западных областей страны в тыловые регионы. Все материальные ценности, находящиеся на территориях, оккупированных немецкими войсками, предписывалось вывезти или уничтожить.
Уже 24 июня 1941 года при Совете народных комиссаров был учрежден специальный орган — Совет по эвакуации, целью которого стала разработка и реализация экстренных мероприятий для перевозки промышленности в восточные регионы. Приоритетом был вывоз станков, оборудования, запасов цветных металлов и нефтепродуктов, а из продовольствия — хлеба. Также транспортировали культурные ценности, коллекции из музеев и библиотечных фондов. Эвакуация касалась не только специалистов, но и женщин, детей и пожилых людей.
Эвакуация осуществлялась всеми доступными видами транспорта, особенно железнодорожным, несмотря на его катастрофическую нехватку. Не хватало техники и рабочих рук, а перевозки сопровождались постоянными обстрелами. Несмотря на это, на Волгу, Урал, в Сибирь, Среднюю Азию и Казахстан было перевезено более 2,5 тысяч предприятий и свыше 25 млн человек, включая рабочих, служащих и их семьи, а также около 2,5 млн голов скота.
Как протекала жизнь людей в тылу
Большинство эвакуированных осели в сельской местности, оставшаяся часть — в городах. В тылу трудились абсолютно все. Тяжелую работу выполняли в том числе женщины. Из-за мобилизации мужчин многие из них работали на заводах: они составляли 42% всех рабочих в авиационной промышленности, 45% — в производстве вооружений и 54% — в изготовлении боеприпасов.
Так, в Оренбургской области (в то время область называлась Чкаловской — прим. URA.RU), куда эвакуировали детей, женщин и пожилых людей из прифронтовых территорий, для компенсации кадрового дефицита тысячи женщин возглавили животноводческие фермы, более 100 были председателями колхозов, 554 — секретарями сельских Советов.
Чтобы избежать снижения урожайности и уменьшения объемов поставок хлеба стране, выходные работникам в регионе предоставлялись не чаще одного раза в месяц. Зачастую они также не могли воспользоваться банями из-за больших очередей туда.
Несмотря на функционирование торговой инфраструктуры в Оренбуржье, цены на товары первой необходимости достигли критических отметок. Так, стоимость пуда (16,38 килограмма — прим. URA.RU) муки составляла 3 600 рублей, буханки хлеба — 250 рублей, килограмма масла — 700 рублей.
Театры и кинотеатры продолжали работу. Так, в Оренбургской области деятельность культурных учреждений была переориентирована на постановки, рассказывающие о событиях военных дней. В 1942 году важным событием стала постановка пьесы писателя и журналиста Константина Симонова «Русские люди» в Оренбургском драматическом театре. Она была посвящена героизму советских солдат. В свою очередь, Театр музыкальной комедии организовал более 40 выступлений симфонического оркестра. Мероприятия проходили не только в Оренбурге, но и в городах и селах области (Орск, Медногорск, Бузулук, Бугуруслан и другие).
Празднование Нового года для огромного числа советских людей в тылу было моментом для небольшой передышки и напоминанием о мирной жизни. В условиях дефицита товаров и введения продовольственных карточек женщины старались приготовить что-нибудь для праздничного стола: делали пироги, супы, подавали редкие конфеты или сушеные фрукты. Дети же делали игрушки для елки из бумаги и ваты и мастерили гирлянды из разноцветных газетных листов. В свою очередь, для них старались организовывать новогодние утренники. Учителя, воспитатели и активисты проводили хороводы и дарили подарки: кусок хлеба или немного каши.
Важно отметить и создание новогодних открыток. Художники рисовали на них елки, танки, советских военных и сцены победы. Эти открытки были желанным подарком для солдат на фронте.
Как жили дети в тылу и какой вклад они внесли в победу
Дети работали наравне со взрослыми. С малых лет жители деревень и сел привыкали к физическому труду в чрезвычайно тяжелых условиях. Они трудились в полях — помогали выкапывать картофель и собирать урожай. Отправляясь на сенокос, женщины, чтобы поднять настроение детям, надевали платья и косынки. Так им удавалось создать момент праздника для детей даже в самые тяжелые времена.
Так, в колхозе «Новая жизнь» Киренского района Иркутской области, в связи с дефицитом рабочих, множество женщин и подростков обучили управлять тракторами и другой техникой. За все время войны в регионе было подготовлено 19 тысяч таких специалистов.
Кроме того, в эти времена сверхурочная работа стала обыденностью, широко распространен был лозунг: «Не выполнив задания — не уходи с работы». Подражая своим матерям и бабушкам, девочки научились выполнять работу доярок и свинарок, а мальчики — конюхов и штурвальных. В то же время для колхозников был введен обязательный минимум выработки трудодней (мера оценки и форма учета количества и качества труда в колхозах — прим. URA.RU). При этом их реальная зарплата упала, как и объемы выдачи на трудодень. Крестьяне жестко ограничивали себя и продавали сельскохозяйственную продукцию на городских рынках, чтобы купить необходимые товары: соль, спички, керосин, мыло, одежду, обувь и предметы быта.
Кроме того, в Кыргызстане дети вместе со взрослыми вязали шерстяные изделия и делали головные уборы из кроличьей шерсти для советских солдат. В регионе были организованы фабрично-заводские школы, где обучались не только дети, но и взрослые. При этом введение военных норм труда привело к увеличению продолжительности рабочего дня, отмене отпусков и выходных, а также к запрету на опоздания и досрочное покидание рабочего места. Жизнь в регионе сменила свое течение на строгую военную реальность: днем была учеба, а после обеда начиналась тяжелая работа на полях и заводах.
Школы в тыловых регионах СССР функционировали даже во время войны. Занятия часто проводились в три смены — с 7:30 до 23:00. В классах иногда насчитывалось от 30 до 40 учащихся, и за одной партой могли сидеть по трое-четверо человек.
Школьная программа также изменилась. На уроках русского языка дети писали сочинения на тему «Чем я помог фронту», а для диктантов использовались газетные статьи о героических подвигах советской армии, пионеров и комсомольцев.
Однако учебных материалов было недостаточно: часто на группу учащихся, проживающих рядом, был лишь один учебник. Они собирались вместе, чтобы выполнять домашние задания. В еще большем дефиците были тетради: записи велись на газетах и старых квитанциях, а в качестве чернил использовалась сажа, разведенная водой.
На первом уроке пять минут учитель рассказывал школьникам о последних новостях с фронта. Также ежедневно проводилась линейка, где старосты объявляли результаты успеваемости учеников 6-7 классов. По итогам линеек, красное знамя получал тот класс, который показал наилучшие результаты по успеваемости.
«Тыл — это половина Победы, даже больше»
Значительную роль для поддержания жизни в деревнях играли личные подсобные хозяйства, которые позволяли производить продукты питания, недоступные для получения через госканалы. При этом продовольствие было, в первую очередь, направлено на нужды фронта. Жители тыловых регионов отправляли военнослужащим те продукты питания, которые могли съесть сами. Из различных регионов страны на фронт поступали лесные ягоды, кедровые орехи, грибы, моченые яблоки, варенье и мед. Эти продукты имели огромное психологическое значение для советских солдат, поскольку домашняя еда служила напоминанием о заботе народа о защитниках страны.
Сельское хозяйство стало не только источником питания, но и обеспечивало мобилизацию ресурсов для фронта. Благодаря труженикам тыла, в большинстве случаев удавалось успешно достигать и превышать плановые показатели по снабжению.
В это время перемещенные в тыловые регионы СССР предприятия незамедлительно начинали создавать продукцию для нужд фронта. Иногда это происходило даже до завершения строительства новых корпусов зданий. Например, в Кыргызстане, принявшем более 300 тысяч эвакуированных людей, строительство машиностроительного завода, перевезенного из Бердянска, продолжалось даже в холодные ноябрьские дни. Работники трудились без крыши над головой, согреваясь у костров, разведенных из угля и дерева в двухсотлитровых железных бочках.
Так, к марту 1942 года советская военная промышленность восстановила довоенный уровень выпуска вооружений и боеприпасов. Маршал Советского Союза Георгий Жуков заявлял, что тыл – это половина Победы, даже больше.
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