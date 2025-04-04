В Верхней Салде (Свердловская область) объявили в розыск 47-летнего Петра Терентьева, подозреваемого в жестоком убийстве 40-летней женщины, чью ногу в январе обнаружили силовики. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«Сотрудники правоохранительных органов разыскивают Петра Терентьева, 1978 года рождения, по подозрению в совершении жестокого убийства женщины. Мужчина может быть опасен», — следует из сообщения. Часть тела женщины нашли в сугробе возле поселка Чернушка в середине января.
Установить все обстоятельства преступления удалось сотрудникам Верхнесалдинского следственного отдела Следственного комитета Свердловской области и уголовного розыска. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
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