Свердловчанина объявили в розыск за убийство женщины, чью ногу нашли в сугробе. Фото

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Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ Фото:

В Верхней Салде (Свердловская область) объявили в розыск 47-летнего Петра Терентьева, подозреваемого в жестоком убийстве 40-летней женщины, чью ногу в январе обнаружили силовики. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Сотрудники правоохранительных органов разыскивают Петра Терентьева, 1978 года рождения, по подозрению в совершении жестокого убийства женщины. Мужчина может быть опасен», — следует из сообщения. Часть тела женщины нашли в сугробе возле поселка Чернушка в середине января.

Установить все обстоятельства преступления удалось сотрудникам Верхнесалдинского следственного отдела Следственного комитета Свердловской области и уголовного розыска. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

В мэрии Верхней Салды предупредили, что разыскиваемый может быть опасен
В мэрии Верхней Салды предупредили, что разыскиваемый может быть опасен
Фото:

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В Верхней Салде (Свердловская область) объявили в розыск 47-летнего Петра Терентьева, подозреваемого в жестоком убийстве 40-летней женщины, чью ногу в январе обнаружили силовики. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «Сотрудники правоохранительных органов разыскивают Петра Терентьева, 1978 года рождения, по подозрению в совершении жестокого убийства женщины. Мужчина может быть опасен», — следует из сообщения. Часть тела женщины нашли в сугробе возле поселка Чернушка в середине января. Установить все обстоятельства преступления удалось сотрудникам Верхнесалдинского следственного отдела Следственного комитета Свердловской области и уголовного розыска. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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