04 апреля 2025

МЧС обратилось к москвичам с экстренным предупреждением из-за ухудшения погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Москвичей попросили быть осторожней из-за осадков и сильного ветра в выходные дни
Москвичей попросили быть осторожней из-за осадков и сильного ветра в выходные дни Фото:

В Москве 5 и 6 апреля ожидается похолодание, мокрый снег и сильный ветер. В связи с этим в Главном управлении МЧС по городу напомнили жителям и гостям соблюдать осторожность и не ходить под шаткими конструкциями. 

«В связи с ожидаемыми метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по городу Москве рекомендует: паркуйтесь в безопасных местах, на улице обходите рекламные щиты и шаткие конструкции», — написало ведомство в telegram-канале. Также москвичей попросили быть внимательнее за рулем автомобиля и не оставлять детей без присмотра взрослых. 

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В Москве 5 и 6 апреля ожидается похолодание, мокрый снег и сильный ветер. В связи с этим в Главном управлении МЧС по городу напомнили жителям и гостям соблюдать осторожность и не ходить под шаткими конструкциями.  «В связи с ожидаемыми метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по городу Москве рекомендует: паркуйтесь в безопасных местах, на улице обходите рекламные щиты и шаткие конструкции», — написало ведомство в telegram-канале. Также москвичей попросили быть внимательнее за рулем автомобиля и не оставлять детей без присмотра взрослых. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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