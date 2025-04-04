МЧС обратилось к москвичам с экстренным предупреждением из-за ухудшения погоды

В Москве 5 и 6 апреля ожидается похолодание, мокрый снег и сильный ветер. В связи с этим в Главном управлении МЧС по городу напомнили жителям и гостям соблюдать осторожность и не ходить под шаткими конструкциями.
«В связи с ожидаемыми метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по городу Москве рекомендует: паркуйтесь в безопасных местах, на улице обходите рекламные щиты и шаткие конструкции», — написало ведомство в telegram-канале. Также москвичей попросили быть внимательнее за рулем автомобиля и не оставлять детей без присмотра взрослых.
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