04 апреля 2025

Российская легенда ММА упал в мощнейший нокаут в кулачной лиге МакГрегора

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Олейник проиграл в первом раунде
Олейник проиграл в первом раунде Фото:

Российский боец ММА Алексей Олейник проиграл нокаутом бразильцу Джеронимо до Сантосу в лиге по кулачным боям BKFC, часть которой принадлежит Конору МакГрегору. Об этом сообщается в трансляции. 

Бой закончился в первом раунде. Это был первый бой Олейника в кулачных боях. 

Олейник выступает на профессиональном уровне начиная с 1996 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций Bellator, M-1 Global, KSW, ProFC. Бывший чемпион KSW и ProFC в тяжёлом весе. Является рекордсменом по количеству побед в ММА удушением иезекииля (14).

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Российский боец ММА Алексей Олейник проиграл нокаутом бразильцу Джеронимо до Сантосу в лиге по кулачным боям BKFC, часть которой принадлежит Конору МакГрегору. Об этом сообщается в трансляции.  Бой закончился в первом раунде. Это был первый бой Олейника в кулачных боях.  Олейник выступает на профессиональном уровне начиная с 1996 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций Bellator, M-1 Global, KSW, ProFC. Бывший чемпион KSW и ProFC в тяжёлом весе. Является рекордсменом по количеству побед в ММА удушением иезекииля (14).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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