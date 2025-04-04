В Перми разыскивают 17-летнюю местную жительницу. Девушка вышла из общежития в Свердловском районе по улице Обвинская 2 апреля, и с тех пор никто не знает, где она находится. Об этом рассказали волонтеры поискового отряда «Имени Ирины Бухановой».
«Пропал подросток. Вечером 2 апреля она ушла из дома по улице Обвинская в Свердловском районе. По настоящее время ее местонахождение неизвестно», — написано в telegram-канале объединения. Волонтеры просят откликнуться водителей, ехавших по Коммунальному мосту 2 апреля с 20:30 до 21:00, а также тех, чей видеорегистратор мог снять девушку.
Рост пропавшей 175 см. У нее темно-русые волосы и карие глаза. Последний раз девушку видели около 18:00 в серой куртке с капюшоном, черных спортивных штанах и белых кроссовках.
Девушка оставила в общежитии телефон, документы и банковские карты, пишет «КП-Пермь». При проверке ее телефона родственники обнаружили тревожные признаки: в социальной сети «ВКонтакте» все переписки были удалены, а в Telegram сохранились депрессивные сообщения. Всем, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просьба оперативно сообщить по телефону 102.
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