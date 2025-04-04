В Курганской области полиция поймала пьяного водителя с детьми в салоне. Видео

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Инспектор ГАИ остановил автомобиль для проверки
Инспектор ГАИ остановил автомобиль для проверки Фото:

На трассе в Курганской области сотрудники полиции задержали пьяного водителя, который вез детей в салоне автомобиля. Об этом рассказали представители Госавтоинспекции в регионе.

«Инспекторы ДПС остановили на дороге „Иртыш“ автомобиль ВАЗ-21074, которым управлял водитель с признаками опьянения. В салоне также находились дети», — сообщается в паблике «Госавтоинспекция 45» во «ВКонтакте».

Уточняется, что водителя пришлось насильно вытаскивать из машины. Он оказывал сопротивление и ударил полицейского. На задержанного завели уголовное дело, ведется проверка, пояснили правоохранители. 

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На трассе в Курганской области сотрудники полиции задержали пьяного водителя, который вез детей в салоне автомобиля. Об этом рассказали представители Госавтоинспекции в регионе. «Инспекторы ДПС остановили на дороге „Иртыш“ автомобиль ВАЗ-21074, которым управлял водитель с признаками опьянения. В салоне также находились дети», — сообщается в паблике «Госавтоинспекция 45» во «ВКонтакте». Уточняется, что водителя пришлось насильно вытаскивать из машины. Он оказывал сопротивление и ударил полицейского. На задержанного завели уголовное дело, ведется проверка, пояснили правоохранители. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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