Инспектор ГАИ остановил автомобиль для проверки
На трассе в Курганской области сотрудники полиции задержали пьяного водителя, который вез детей в салоне автомобиля. Об этом рассказали представители Госавтоинспекции в регионе.
«Инспекторы ДПС остановили на дороге „Иртыш“ автомобиль ВАЗ-21074, которым управлял водитель с признаками опьянения. В салоне также находились дети», — сообщается в паблике «Госавтоинспекция 45» во «ВКонтакте».
Уточняется, что водителя пришлось насильно вытаскивать из машины. Он оказывал сопротивление и ударил полицейского. На задержанного завели уголовное дело, ведется проверка, пояснили правоохранители.
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