04 апреля 2025

Стало известно, от чего умер Паша Техник

Паша Техник умер из-за септического шока
© Служба новостей «URA.RU»
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Рэпер скончался в возрасте 40 лет
Рэпер скончался в возрасте 40 лет Фото:

Причиной смерти известного рэпера Паши Техника стал септический шок. Он развился на фоне тяжелой бактериальной пневмонии и отказа органов.

«В последние дни у Техника также развилась полиорганная недостаточность, начали отказывать органы, в том числе печень и почки... В результате сепсис перешёл в септический шок, что привело к смерти», — сообщил telegram-канал SHOT. Врачи приложили максимальные усилия для поддержания его жизни, хотя «шансы выкарабкаться», по их же словам, были минимальные. Рэпера также подключали к аппарату ЭКМО (метод лечения, где используются искусственные сердце и легкое для поддержания жизни пациента). Лечащие врачи предполагают, что наркотики ослабили иммунитет рэпера, это и спровоцировало развитие инфекции и последующего сепсиса. Есть предположение, что пневмония могла возникнуть из-за попадания рвотных масс в дыхательные пути.

Пару часов назад стало известно о смерти рэпера Паши Техника. Ранее его госпитализировали на острове Пхукет с диагнозом «отравление запрещенными веществами», после это переросло в пневмонию. Находясь в искусственной коме в таиландской клинике, его состояние оценивалось как критическое, с вероятностью выживания в 20%.

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Причиной смерти известного рэпера Паши Техника стал септический шок. Он развился на фоне тяжелой бактериальной пневмонии и отказа органов. «В последние дни у Техника также развилась полиорганная недостаточность, начали отказывать органы, в том числе печень и почки... В результате сепсис перешёл в септический шок, что привело к смерти», — сообщил telegram-канал SHOT. Врачи приложили максимальные усилия для поддержания его жизни, хотя «шансы выкарабкаться», по их же словам, были минимальные. Рэпера также подключали к аппарату ЭКМО (метод лечения, где используются искусственные сердце и легкое для поддержания жизни пациента). Лечащие врачи предполагают, что наркотики ослабили иммунитет рэпера, это и спровоцировало развитие инфекции и последующего сепсиса. Есть предположение, что пневмония могла возникнуть из-за попадания рвотных масс в дыхательные пути. Пару часов назад стало известно о смерти рэпера Паши Техника. Ранее его госпитализировали на острове Пхукет с диагнозом «отравление запрещенными веществами», после это переросло в пневмонию. Находясь в искусственной коме в таиландской клинике, его состояние оценивалось как критическое, с вероятностью выживания в 20%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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