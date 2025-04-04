Причиной смерти известного рэпера Паши Техника стал септический шок. Он развился на фоне тяжелой бактериальной пневмонии и отказа органов.
«В последние дни у Техника также развилась полиорганная недостаточность, начали отказывать органы, в том числе печень и почки... В результате сепсис перешёл в септический шок, что привело к смерти», — сообщил telegram-канал SHOT. Врачи приложили максимальные усилия для поддержания его жизни, хотя «шансы выкарабкаться», по их же словам, были минимальные. Рэпера также подключали к аппарату ЭКМО (метод лечения, где используются искусственные сердце и легкое для поддержания жизни пациента). Лечащие врачи предполагают, что наркотики ослабили иммунитет рэпера, это и спровоцировало развитие инфекции и последующего сепсиса. Есть предположение, что пневмония могла возникнуть из-за попадания рвотных масс в дыхательные пути.
Пару часов назад стало известно о смерти рэпера Паши Техника. Ранее его госпитализировали на острове Пхукет с диагнозом «отравление запрещенными веществами», после это переросло в пневмонию. Находясь в искусственной коме в таиландской клинике, его состояние оценивалось как критическое, с вероятностью выживания в 20%.
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