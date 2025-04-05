Reuters: Китай приостановил продажу активов TikTok в США

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Китай отказался продавать ТikTok
Китай отказался продавать ТikTok Фото:

Китайская сторона приостановила сделку по продаже американских активов TikTok, реагируя на недавние действия президента США Дональда Трампа, касающиеся введения новых тарифов. Об этом пишет Reuters. 

«Китайские власти выразили свое несогласие с продолжением сделки после объявления о новых тарифах, что стало ответом на политические действия США», — сообщает Reuters. Издание ссылается на информацию от двух источников. 

Трамп ранее выразил готовность ослабить тарифы на китайские товары в обмен на успешное завершение сделки по продаже американских активов TikTok. Это заявление было сделано на фоне подписания указа, который позволяет TikTok продолжить работу в США.

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Китайская сторона приостановила сделку по продаже американских активов TikTok, реагируя на недавние действия президента США Дональда Трампа, касающиеся введения новых тарифов. Об этом пишет Reuters.  «Китайские власти выразили свое несогласие с продолжением сделки после объявления о новых тарифах, что стало ответом на политические действия США», — сообщает Reuters. Издание ссылается на информацию от двух источников.  Трамп ранее выразил готовность ослабить тарифы на китайские товары в обмен на успешное завершение сделки по продаже американских активов TikTok. Это заявление было сделано на фоне подписания указа, который позволяет TikTok продолжить работу в США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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