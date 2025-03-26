Трамп готов пойти на уступки Китаю из-за приложения для подростков

США могут ослабить пошлины на китайские товары в случае, если сделка по TikTok окажется успешной. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
«Может быть, я немного снижу пошлины, чтобы это произошло. Каждый процент пошлины приносит нам больше, чем TikTok. Если это поможет нам заключить хорошую сделку — почему бы и нет», — сказал он журналистам в Овальном кабинете, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Трамп подписал указ о работе соцсети TikTok в США. Документ предполагает разрешение на работу приложения и сайта в случае владения половиной китайского бизнеса американской компанией.
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