26 марта 2025

Трамп готов пойти на уступки Китаю из-за приложения для подростков

Трамп допустил смягчение пошлин против Китая в случае сделки по TikTok
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп готов выкупить TikTok
Трамп готов выкупить TikTok Фото:

США могут ослабить пошлины на китайские товары в случае, если сделка по TikTok окажется успешной. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Может быть, я немного снижу пошлины, чтобы это произошло. Каждый процент пошлины приносит нам больше, чем TikTok. Если это поможет нам заключить хорошую сделку — почему бы и нет», — сказал он журналистам в Овальном кабинете, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Трамп подписал указ о работе соцсети TikTok в США. Документ предполагает разрешение на работу приложения и сайта в случае владения половиной китайского бизнеса американской компанией.

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США могут ослабить пошлины на китайские товары в случае, если сделка по TikTok окажется успешной. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. «Может быть, я немного снижу пошлины, чтобы это произошло. Каждый процент пошлины приносит нам больше, чем TikTok. Если это поможет нам заключить хорошую сделку — почему бы и нет», — сказал он журналистам в Овальном кабинете, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее Трамп подписал указ о работе соцсети TikTok в США. Документ предполагает разрешение на работу приложения и сайта в случае владения половиной китайского бизнеса американской компанией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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