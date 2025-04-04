Жители Свердловской области увидят первый весенний звездопад

Жители Свердловской области смогут наблюдать первый весенний звездопад — поток Лириды, который начнется 16 апреля и достигнет пика в ночь с 22 на 23 апреля. Об этом рассказали в Московском планетарии.
«С 16 по 25 апреля активизируется метеорный поток Лириды, пик которого придется на вечер и ночь с 22 на 23 апреля 2025 года, ожидается до 18 метеоров в час», — сообщает сайт планетария. Условия для наблюдения за явлением будут благоприятные, заметить метеоры в небе будет возможно невооруженным взглядом. Лучшее время для наблюдения будет под утро, во вторую половину ночи.
Лириды — это один из самых известных и древних метеорных потоков, который можно наблюдать каждый год. Поток возникает, когда Земля проходит через облако космической пыли и мелких частиц, оставленных кометой C/1861 G1 Тэтчер. Метеоры Лириды известны своей яркостью и способностью оставлять за собой светящиеся следы.
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