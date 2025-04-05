В Хакасии ввели режим ЧС

Режим ЧС ввели из-за урагана в регионе
В Хакасии из-за погодных условий ввели режим ЧС. Об этом сообщила глава Усть-Абаканского района Елена Егорова.
«Принято решение ввести режим ЧС на территории Усть-Абаканского района.», — передает telegram-канал главы Усть-Абаканского района.
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